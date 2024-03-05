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معاناة حكام الكرة العراقيون في عدم المشاركة في نهائيات البطولات القارية والعالمية!


صرّح الحكم الدولي السابق صباح عبد عن معاناة الحكام والتحكيم العراقي بشكل عام مبيناً بان الحكم العراقي لن يحضر أبدًا في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لأسبابٍ عديدةٍ؛ منها ما يتعلق بالعلاقات وأخرى مرتبطة بالتدرج في قيادة المونديال للفئات العمرية.

وأوضح صباح عبد، ان هناك أسباب عديدة وراء غياب التحكيم العراقي عن النسخ السابقة وأتوقع عدم مشاركته في النسخ المقبلة، منها أن اتحاد الكرة لا يملك علاقات قوية مع شخصيات ذات نفوذ في الاتحادين الدولي والآسيوي، بحسب winwin.

ويعتقد الحكم الدولي السابق أن هذا يُضعف حظوظ التحكيم العراقي في الوجود بالمونديال، فضلًا عن أن الحكم العراقي لا تصله فرص قيادة مباريات بمونديال الفئات العمرية للناشئين والشباب والكبار، فضلًا عن غيابه الدائم عن قيادة المباريات في نسخ الأولمبياد، مضيفًا: جميع هذه الأسباب تجعل من وجود الحكم العراقي في المونديال أشبه بالحلم.

وبيّن صباح عبد، بأن مهند قاسم وعلي صباح أكثر حكمين في تاريخ العراق توفّرت لهم فرص كبيرة لقيادة العديد من المباريات المهمة على المستويين العربي والقاري؛ لكن في نهاية الأمر لم يتمكنا من المشاركة في البطولة الكبرى والأكثر شهرة، وأقصد هنا نهائيات كأس العالم.

وأضاف، من وجهة نظري الشخصية، أرى أن مستوى الحكم العراقي يؤهله فقط لقيادة البطولات العربية والآسيوية التي تنتمي إلى الصف الثاني، كبطولة كأس الاتحاد الآسيوي وغيرها من البطولات الصغيرة، بينما نشاهد التحكيم العراقي يُكلَّف بقيادة مباراة واحدة فقط في البطولات الآسيوية الكبيرة، وهذا ما يجعلنا نقرأ السلام على مستوى التحكيم في العراق".

وسبق أن اختار الاتحاد الآسيوي طاقمًا تحكيميا عراقيا مؤلفًا من الدوليين مهند قاسم وواثق مدلل وأحمد صباح لقيادة منافسات البطولة القارية التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام الحالي 2024.

وتابع عبد، الحكام الدوليون من الدول المتطورة في قارة آسيا، يتم الاستعانة بخدماتهم في نسخ نهائيات كأس العالم، بسبب مستوياتهم المتميزة وتدرّجهم في قيادة أقوى البطولات القارية، وبمعدل 4 أو 6 مباريات لكل حكم منهم، فضلًا عن الاستعانة بهم في نهائيات كأس العالم لفئتي الناشئين والشباب باستمرار.

يذكر ان القائمة الأولية المختارة للتحكيم في بطولة كأس العالم 2026 شهدت تواجد حكمين دار عليهما جدل كبير، وهم الحكم الأول هو الإيراني علي رضا فغاني، الذي أغضب الجماهير العراقية خلال واقعة طرده نجم المنتخب العراقي أيمن حسين، بسبب "المبالغة والإطالة في الاحتفال، مما أدى لاحقا لخروج المنتخب من كأس آسيا على يد الأردن.

وكذلك الحكم الصيني ما نينغ، الذي أغضب جماهير الأردن قبل أيام، بسبب قراراته المثيرة للجدل في نهائي كأس آسيا، حيث احتسب 3 ركلات جزاء لمنتخب قطر، ضد الأردن، في واقعة لم تشهدها مباراة نهائية لبطولة قارية من قبل، كما لم تشهد القائمة تواجد أي حكم عراقي. 

من الجدير بالذكر أن قائمة الحكام الأولية، سيتم تقليصها إلى قائمة نهائية للأسماء التي ستشارك في مونديال 2026 والتي تقام لأول مرة في 3 دول مختلفة، هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا.

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معاناة حكام الكرة العراقيون في عدم المشاركة في نهائيات البطولات القارية والعالمية!
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