الصفحة الرياضية

العراق في المجموعة الرابعة.. إليك نتائج قرعة غرب آسيا تحت 23 عاماً


وضعت قرعة غرب آسيا تحت 23 عاماً، المنتخب العراقي الى جانب نظيره الأسترالي في البطولة المقرر اقامتها في السعودية خلال اذار الحالي.

وستقام بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة في مدينةِ الإحساء بالمملكة العربية السعوديّة ابتداءً من 20 آذار/ مارس 2024 بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية والأردن والعراق والإمارات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوفٍ، وتلبيةً لدعوةِ اتحاد غرب آسيا لهم للمُشاركةِ في هذه النسخة.

وكان العراق أحرز النسخةَ الرابعة من البُطولةِ التي أقيمت في بغداد وكربلاء للفترة من 12 إلى 20 يونيو/ حزيران 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على إيران بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي (1-1). كما حصد "لاوندي" على جائزة هدّاف البطولة بتسجيله 3 أهداف.

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