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مباراة ودية نقلته للقمة وهداف آسيا لبطولتين.. من هو اللاعب "حسين لاوندي"؟


لاعب شاب موهوب بالفطرة من مواليد 2001، يمتلك جميع مواصفات المهاجم الجيد وتمكن من إثبات وجوده في أول فرصة له مع كتيبة المدرب قحطان جثير في بطولة غرب آسيا للشباب 2019، التي خرج منها بأفضل الألقاب، من هو لاعب نادي الطلبة والمنتخب الأولمبي العراقي الحالي، "حسين عبد الله لاوندي؟

من هو "حسين لاوندي"؟

أول ظهور له كان من خلال مدرسة العطار الكروية في مدينة كربلاء المقدسة عام 2015 مع المدربين رائد الصوفي وبشار عادل ونجح في أول اختبار وتمكن من صقل موهبته وتعلم أساسيات الكرة، وبعدها، بعام انتقل الى شباب نادي النفط في دوري الشباب لفرق العاصمة بغداد مع الكابتن سلام طعيمة وعلاء الشمال وحقق المركز الرابع معهم.

ان إنطلاقته مع الكبار كانت مع فريق نادي القاسم الذي مثله موسمين حتى الادوار النهائية للتأهيل للدرجة الممتازة وكما كان هدافا للفريق في التصفيات بخمسة أهداف. 

بشأن تمثيل المنتخب الشبابي، كانت مباراة القاسم وكربلاء الودية في ملعب كربلاء الدولي، كانت نقطة الانطلاقة الحقيقية لمشواره مع المنتخب حيث قدم مستوى متميزا في تلك المباراة التي انتهت بفوز القاسم وبالهدف الذي سجله حيث دعاه الكابتن قحطان جثير لتدريبات المنتخب الذي كان يستعد لبطولتي غرب القارة وكأس آسيا للشباب وكانت الفرصة مثالية لأثبات الوجود بعد أن منحه الكابتن جثير الثقة بالنفس والتوظيف الصحيح في كيفية التمركز والتعامل مع الكرات في منطقة الجزاء.

وبعدها، حصل فيها على جائزة أفضل لاعب وهداف بطولة غرب آسيا للشباب 2019، الى جانب الفوز باللقب مع المنتخب الشبابي (عندما كان لاعباً لنادي القاسم)، ثم مشوار التصفيات لكأس آسيا، التي جرت في سلطنة عمان والتأهل للنهائيات كأول للمجموعة.

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كما توج "لاوندي"، مع المنتخب الأولمبي العراقي بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في بغداد وكربلاء للفترة من 12 إلى 20 يونيو/ حزيران 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على إيران بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي (1-1). كما حصد "لاوندي" على جائزة هدّاف البطولة بتسجيله 3 أهداف. وتلقى عرضا من نادٍ قطري وآخر جزائري حينها. 

 

يشار الى ان حسين "لاوندي" انتقل الى نادي الطلبة قادماً من نادي سامراء في 14 تموز 2022.

أما الان يعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وأحد أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة وكذلك في دوري نجوم العراق، حيث يمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز.

وتجاوز لاعب فريق الطلبة والمنتخب الأولمبي العراقي، حسين عبد الله لاوندي، مرحلة الخطر الاولية بعد ان أصيب اصابة قوية بمنطقة الراس في مباراة ودية خاضها الطلبة امام فريق الصناعات الكهربائية أول أمس الجمعة على ملعب جامعة بغداد.

تجاوز مرحلة الخطر.. آخر مستجدات إصابة لاعب الطلبة &quot;لاوندي&quot; (صورة)

وشهدت مواجهات دوري نجوم العراق لكرة القدم هذا الموسم العديد من الإصابات الخطيرة، فقد تعرض حارس مرمى فريق النفط علي ياسين، في وقت سابق، إلى إصابة بعد أن اصطدم مع زميله المدافع، إثر تعرض الأخير لعملية دفع من مهاجم الشرطة أحمد فرحان.

ونُقل الحارس إلى المستشفى وهو في حالة إغماء بسبب حادثة "بلع اللسان"، ليعلن ناديه بعد ساعات أن علي ياسين في وضع جيد، وغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج المطلوب.

وكان حارس مرمى نادي الطلبة حسن أحمد ضحية لإصابة بليغة، أجبرته على الخضوع لعملية كبيرة دقيقة في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، إثر تعرضه لتدخل عنيف خلال مباراة الطلبة والكهرباء في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق.

 

وبعد نقل الحارس حسن أحمد من الملعب إلى المستشفى، تبين، حسب التشخيص الطبي، تعرضه لإصابة في المعدة وحدوث ثقب وتمزق في الأمعاء، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية دقيقة على الفور، حيث سيغيب الحارس عن الملاعب مدة طويلة، بحسب ما أعلن ناديه.

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