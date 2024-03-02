بيان رسمي من الاتحاد العراقي بشأن الحالة الصحية لـ"لاوندي"

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت 2 مارس/اذار 2024، بياناً بشأن الحالةَ الصحية لمهاجم المنتخب الأولمبيّ ونادي الطلبة، "حسين عبد الله لاوندي" بعد تعرضه لإصابةٍ في رأسه.

الاتحاد ذكر في بيان ان "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال" يتابع الحالةَ الصحية لمهاجم منتخبنا الأولمبيّ ونادي الطلبة، "حسين عبد الله لاوندي" الراقد في المستشفى بعد تعرضه لإصابةٍ في رأسه.

واضاف البيان، "رئيسُ الاتحاد يتمنى الشفاءَ العاجل للاعب، والعودة السريعة ليكون ضمن نخبةِ اللاعبين المُشاركين في تمثيل منتخبنا في الاستحقاقِ المُرتقب بنهائياتِ كأس آسيا دون 23 عاماً في دولةِ قطر الشهر المُقبل".

وتعرض لاعب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، وفريق الطلبة، الذي ينشط في دوري نجوم العراق "حسين عبد الله لاوندي"، إلى إصابة خطيرة خلال المباراة الودية بين فريقه الطلبة وفريق الصناعات الكهربائية التي جرت أمس الجمعة، على ملعب جامعة بغداد.

وخلال المباراة التي انتهت بفوز الصناعات الكهربائية أحد فرق الدوري العراقي الممتاز 3-0 سجلها اللاعبون عباس عبد وعلي رعد والمحترف العاجي كيكي، تعرض اللاعب حسين عبد الله لاوندي إلى الاصطدام في منطقة الرأس عقب كرة مشتركة مع أحد لاعبي فريق الصناعات الكهربائية، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد، بسبب خطورة إصابته.

في المقابل، ذكر علي الشالجي، الطبيب المختص بمتابعة حالة اللاعب حسين عبد الله لاوندي: إن "اللاعب يعاني من نزيف في الدماغ نتيجة للإصابة التي لحقت به، وسيبقى تحت المراقبة، لمعرفة إذا ما كان يحتاج إلى عملية جراحية أم لا"، بحسب وسائل اعلام.

ويعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وأحد أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة وكذلك في دوري نجوم العراق، حيث يمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز.

ومن المقرر أن يحل الطلبة ضيفا على نظيره الزوراء، الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق، ويدخل الطلبة مباراة الزوراء وهو في المركز السادس برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن مستضيفه الذي يحتل المركز الخامس.