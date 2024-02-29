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وزير الداخلية يلتقي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ويؤكد عدم التهاون مع مثيري الشغب في الملاعب العراقية


التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في مقر الوزارة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال بحضور وكيل شؤون الشرطة ورئيس اللجنة الأمنية لدوري المحترفين العراقي .

وجرى خلال هذا اللقاء بحسب بيان لمكتب الوزير مناقشة القضايا التي تخص الأمن الرياضي في مقدمتها ملاعب كرة القدم.

وأكد الشمري أن وزارة الداخلية تسعى لتعزيز عناصر أمن الملاعب ومواصلة تدريبهم ودعمهم بأفضل الإمكانيات لأنهم مسؤولون عن أمن تجمعات بشرية كبيرة خلال مباريات الدوري العراقي والبطولات الودية والدولية التي تقام على أرض العراق.

واكد الوزير أن الوزارة أعطت توجيهات صارمة لقوات أمن الملاعب لإلقاء القبض على أي شخص يقوم بإثارة الشغب أثناء المباريات.

من جهته، عبر رئيس اتحاد الكرة العراقية عن شكره الكبير للجهد الذي تبذله وزارة الداخلية في تأمين المباريات وحفظ النظام الذي ينعكس إيجابا على النهوض بمستوى الدوري العراقي

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