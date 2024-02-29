السوداني يؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى الدوري العراقي

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، خلال استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، على أهمية الارتقاء بمستوى الدوري العراقي.

وأكد السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، "دعم الحكومة المستمر لكل الخطوات التي من شأنها أن تعمل على تطوير الكرة العراقية، من خلال دعم المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات وزجها في بطولات ومعسكرات تدريبية خارجية؛ من أجل اكتساب الخبرة ورفع مستوى الأداء، وكذلك تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية في مختلف مناطق البلد".

وشدد السوداني، وفقا للبيان، "على أهمية الارتقاء بمستوى الدوري العراقي، لاسيما بعد توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، التي تضمنت رعاية الدوري العراقي للمحترفين، وتطوير المواهب الكروية، بالإضافة إلى رفع خبرات العاملين في الأندية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعا في 4 حزيران 2023، عقدين للشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، لإقامة دوري المحترفين العراقيّ للموسم 2023/ 2024.

ووقّع العقد عن الجانب العراقي رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، فيما وقعه عن الجانب الإسباني رئيس رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) خافيير تيباس.

ويخصّ العقد الأول، المبرم بين اتحاد كرة القدم ورابطة (لاليغا)، الإدارة والإشراف على تنفيذ دوري المحترفين العراقي، وتعيين مدير تنفيذي إسباني لإدارة المشروع، وكذلك إعداد فريق عمل عراقي، تقوم رابطة دوري المحترفين بتدريبهم لإدارة اللجان العاملة على تنظيم مسابقة دوري المحترفين.

وفي ضوء العقد الأول تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري، عبر التنسيق بين الإدارة التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقرّ الرئيس لرابطة الدوري الإسباني في مدريد.

أما العقد الآخر فهو (مشروع الحلم 2030)، ويتضمن قيام رابطة (لاليغا) بتطوير المواهب الرياضية العراقية في مجال كرة القدم، كما تتولى الرابطة إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة، من مدربين وإداريين وغيرهم، وتكون هذه المراكز الرافد الرئيس لدعم المنتخبات الوطنية.