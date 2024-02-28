يوم غدا الخميس، موعد إعلان عقوبة رونالدو!

ذكرت مصادر داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بشأن الإشارات المسيئة التي وجهها لجماهير الشباب، ستصدر قرارها النهائي، صباح غد الخميس على أقصى تقدير.

وكان النصر قد حقق الفوز على الشباب في الدوري السعودي بنتيجة 2-3، وهي المباراة التي شهدت الواقعة.

ولم تعرف تفاصيل العقوبة، غير أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنه سيتم إيقاف اللاعب مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار)، ولكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض رونالدو الاتهام الموجه إليه بأدائه حركة مشينة أمام جماهير الشباب.

وتابعت الصحيفة، أفاد رونالدو باحترامه لكل الأندية والحركة الصادرة عنه في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا.

وشهدت وسائل الإعلام في إسبانيا تفاعلاً مع هذه الحادثة، فكتبت شبكة ريليفو، كان رد فعل رونالدو فاحشا عندما صرخوا في وجهه ميسي.. ميسي.

بينما وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو، ما حدث بـالموقف المستهجن، فيما كتبت ماركا، رونالدو ينفجر ضد المشجعين الذين يهتفون (ميسي ميسي).