الاتحاد السعودي يفتح تحقيقا مع رونالدو بسبب سلوك مهين!

صرّحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق بشأن السلوك المهين الذي ارتكبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر.

وإنفعل رونالدو عقب تسجيل زميله تاليسكا، الهدف الثالث في الدقيقة 86، في ظل الحماس والإثارة التي رافقت مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي، أمس الأحد، بحيث إتجه نحو أنصار الشباب، بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية.

وجاء تصرف كريستيانو، ردًا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.

وبحسب موقع Gool، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، فتحت تحقيقا بالفعل في واقعة رونالدو، وتدرس الآن جميع الأدلة المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن ما حدث.

ولفت إلى أن القرار قد يصدر خلال 48 ساعة، بسبب حرص لجنة الانضباط على اتخاذ رد فعل سريع، بعد صدمة السعوديين بخيبة أمل وغضب من تصرفات رونالدو.

وبيّن أنه في حال ثبتت إدانة رونالدو، فإن اللاعب مهدد بعقوبة الإيقاف لعدة مباريات، وبالتالي سيغيب عن مواجهات حاسمة، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الهلال متصدر الدوري السعودي