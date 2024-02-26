بعد الأحداث "المثيرة".. الاتحاد العراقي يدرس الاستعانة بحكام أجانب

ألمح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إلى إمكانية الاستعانة بحكام من دول الجوار لقيادة المباريات في دوري نجوم العراق.

وذكر الاتحاد في بيان أن "الرئيس عدنان درجال، عقد اجتماعًا مع لجنة الحكام في مقر الاتحاد، بحضور عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، وتناول الاجتماع التباحث في الأمور والقضايا التي تخص العملية التحكيمية، وايجاد السبل الكفيلة للارتقاء بواقع التحكيم".

ونقل البيان عن درجال قوله: "نعد التحكيمَ من ركائز النجاح في المنظومة الكروية، ومن أهم المقومات في قيادة المباريات إلى بر الأمان، لذلك نسعى جاهدين إلى توفير جميع مستلزمات النجاح للحكام".

وأضاف رئيس الاتحاد العراقي: "لابد من أن تكون هناك متابعة مستمرة من قبل لجنة ودائرة الحكام لمباريات الدوري بعد كل جولة، لتشخيص السلبيات وتعزيز الإيجابيات، من خلال إقامة جلسات التحليل ومناقشة الجوانب التحكيمية، بطريقة تساعد على تطوير أداء الحكام وتقليل الأخطاء في المباريات".

وتابع: "يتعين تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار، بتبادل الحكام لقيادة المباريات، وهي خطوة تسهم في زيادة خبرات حكامنا، والاستفادة من حكام دول الجوار".

واختتم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال حديثه بالقول: "سنشهد خلال الفترة المقبلة إقامة دورات الـ VAR لزيادة خبرات الحكام في اتخاذ القراراتِ السليمة، وإنجاح العملية التحكيميّة، وكذلك المساعدة على تطوير أداء الحكام في المباريات".

ما سبب رغبة الاتحاد العراقي في الاستعانة بحكام أجانب؟

يواجه حكام دوري نجوم العراق انتقادات لاذعة من جانب الشارع الرياضي العراقي، الذي يطالب بتغيير الحكام نتيجة قرارات جدلية تصاحب المباريات، لاسيما تلك التي تكون الفرق الجماهيرية طرفًا فيها.

وارتبطت الحالات الجدلية في دوري نجوم العراق بالمتصدر القوة الجوية، حيث واجه حكم مباراة الصقور أمام الزوراء مهند قاسم انتقادات كبيرة من قبل جماهير النوارس، التي اتهمت الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقها في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو.

كما واجه الحكم سالم عامر انتقادات كبيرة، بعدما قرر احتساب ركلة جزاء لفريق القوة الجوية، الأمر الذي أغضب إدارة فريق القاسم، ودفعتها إلى توجيه الفريق بالانسحاب فورًا من المباراة، ليطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل السلبي، ما جعل الاتحاد العراقي يدرس الاستعانة بحكام من دول الجوار.