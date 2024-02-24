تسمية قصي منير ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي

سمّى الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم المدربَ قصي منير ضمن الملاكِ التدريبيّ للمنتخبِ الأولمبي.

وقال المديرُ الإداري للمنتخبِ الأولمبيّ لكرة القدم عبد الجبار هاشم: إن الاتحادَ وافقَ على تسميةِ قصي منير مدرباً مساعداً للمنتخب الأولمبي رفقة الملاك التدريبيّ، بعد أن قدّم مدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل طلباً للاتحاد ليكون منير ضمن الملاكِ التدريبيّ للمنتخب الأولمبي الذي تنتظره المشاركة في نهائياتِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس.

وأضاف: إن الاتحادَ يسعى جاهداً إلى تَوفيرِ جميع مستلزمات النجاح للمنتخب الأولمبيّ لتحقيق حلمِ الوصول إلى اولمبياد باريس، والملاكُ التدريبيّ بقيادة المدرب راضي شنيشل واللاعبين تعتريهم الرغبةُ القوية لانجازِ المهمة على أكمل وجهٍ بالتواجدِ في الاولمبياد المُقبل