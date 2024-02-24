الصفحة الرياضية

ازمة بين اللاعب ميمي وادارة نادي الشرطة


واجه نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، خلال الأيام الماضية، أزمة بسبب عرض من أحد الأندية الروسية تلقاه المهاجم مهند علي "ميمي".

ويحاول فريق الشرطة لملمة أوراقه ومواصلة المنافسة على لقب الدوري، بعد الخسارة مؤخرًا أمام الطلبة 2-1 في الجولة 15 من دوري نجوم العراق.

مهاجم فريق الشرطة مهند علي (ميمي)، تلقى عرضًا من أحد الأندية الروسية واللاعب وافق على العرض وطالب بالرحيل عن صفوف الفريق، إذ يتطلع لتجربة احترافية جديدة في القارة العجوز بعد مرور عامين على انتهاء عقده مع آريس ساونيكا اليوناني، بحسب winwin.

وأبلغ مهند علي إدارة النادي بضرورة قبول العرض كونه يلبي طموحه وفي الوقت ذاته اعتذر لهم على هذا الأمر كون العرض جاء فجأة وأيضًا لم يكن في حسبان اللاعب، بالرغم من أنه أبلغ الإدارة مع توقيعه على عقد الانضمام بأنه سيرحل في حال تلقى عرضًا أوروبيًا.

*إدارة الشرطة ترفض

إدارة نادي الشرطة رفضت منح اللاعب مهند علي بطاقة الاستغناء، كون الفريق بحاجة ماسة إلى خدماته وهو ضمن الأوراق الأساسية للمدرب شهاب الليلي، بالتالي أبلغت ميمي بأن الأبواب ستكون مغلقة في حال أراد الرحيل وهذا الأمر لم يعجب اللاعب الذي يصر على المغادرة وخوض تجربة جديدة لعلها تعيده إلى ألقه كون دوري نجوم العراق ليس ضمن أولوياته لأن جسده مع الشرطة وعقله مع الاحتراف.

ويوجد في العقد الذي وقعه مهند علي مع نادي الشرطة، بنداً يتيح له الخروج من النادي في حال تلقى عرضاً أوروبياً وهي المادة 8 من عقده، لكن "ميمي"، أصر على عدم تأزيم الأمور والدخول في مع إدارة النادي، على الرغم من ان وكيل أعماله كرستيان أميلي أكمل كل شيء لنقله إلى روسيا.

فيما ان هناك محاولات تجرى الآن من قبل وسطاء من أجل حل الأزمة وعودة المياه إلى مجراها، لا سيما أن إدارة الشرطة مشغولة حاليًا في محاولات إخراج الفريق من حالة الخسارة التي تلقتها كتيبة القيثارة الخضراء أمام الطلبة في الجولة 15 من دوري نجوم العراق وكذلك هي لا تريد أن يتأثر الفريق في حملة الدفاع عن لقبه.

 

تجدر الإشارة إلى إن نجم الشرطة العراقي مهند علي (23 عامًا) تبلغ قيمته السوقية حاليًا 350 ألف يورو وسبق له أن احترف في أوروبا بأندية بورتيمونينسي البرتغالي وآريس سالونيكا اليوناني.

 

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