الصفحة الرياضية

الأول محترف بالدوري الفنلندي والأخر من الزوراء.. لاعبان جديدان في قائمة كاساس


قرر الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، استدعاء لاعبين جديدين، إلى صفوف منتخب "أسود الرافدين" في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفيتنامي في الجولة الثالثة من التصفيات في الـ21 من شهر مارس/ آذار المقبل على ملعب البصرة الدولي.

ويواصل المدرب خيسوس كاساس عملية البحث عن لاعبين جدد للمنتخب العراقي، رغم امتلاكه قاعدة كبيرة من اللاعبين المحليين والمحترفين، فإن المدرب الإسباني يبحث عن أسماء جديدة لتغيير الدماء في فريقه، لا سيما وهو مقبل على التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

كما قرر المدرب خيسوس كاساس، استدعاء لاعب فريق سيناجون الفنلندي ذي الأصول العراقية داريو نامو لتمثيل المنتخب العراقي في المباريات المقبلة بالتصفيات، حيث أجرى كاساس اتصالًا هاتفيًا باللاعب وعائلته وأبلغه بأنه مهتم باستدعائه إلى صفوف المنتخب العراقي في قادم المنافسات، وفقا winwin.

"نامو" رغم تمثليه منتخبات الفئات العمرية في فنلندا وآخرها تحت 21 عامًا، فإنه يحلم بارتداء قميص المنتخب العراقي وطنه الأم وهو أخبر أقرب زملائه في الفريق بهذا الأمر، فيما بدأ الاتحاد العراقي فعليا بإجراءات إصدار الأوراق العراقية الرسمية للاعب تمهيدًا لاستدعائه إلى المنتخب العراقي.

يُذكر أن اللاعب داريو نامو، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، سبق له أن لعب 23 مباراة مع منتخبات الفئات العمرية في فنلندا.

عراق إكسترا on X: "🇫🇮🌟 داريو نامو سيمثل المنتخب العراقي ! الاتحاد العراقي بذل جهد كبير في إقناع اللاعب 🇮🇶 من المتوقع أيضاً ، أن ينتقل اللاعب إلى دوري أكبر خلال الصيفوخيسوس كاساس وبعد متابعته الكبيرة لدوري نجوم العراق، أعجب كثيرًا بأداء ظهير الزوراء سجاد محمد الذي يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، إذ يرغب كاساس في منحه فرصة حقيقية مع المنتخب العراقي ليكافئ اللاعب على مجهوداته في البطولة المحلية.

ويفكر كاساس في تعزيز مركز خط الدفاع الأيمن، رغم وجود حسين علي ومصطفى سعدون وآلان محيي الدين، إلّا أن سجاد من الممكن أن يحجز مكانه مع كاساس، خاصةً أن بإمكانه لعب الأدوار الهجومية أيضًا وهذا هو النوع الذي يبحث عنه كاساس في هذا المركز.

كما يبلغ اللاعب سجاد محمد -الذي يرغب خيسوس كاساس في ضمه- من العمر 19 عامًا فقط، وشارك في أغلب مباريات الزوراء في دوري نجوم العراق وكأس الاتحاد الآسيوي وهو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب المصري حسام البدري.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Iraq Stars League دوري نجوم العراق الجولة االخامسة عشرة افضل لاعب في المباراة سجاد محمد X IRAOSTARSLEAGUE fO.*+‏'‏‏

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسمية قصي منير ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي
ازمة بين اللاعب ميمي وادارة نادي الشرطة
الأول محترف بالدوري الفنلندي والأخر من الزوراء.. لاعبان جديدان في قائمة كاساس
اشادات رياضية عربية بـ"اسود الرافدين": الكرة العراقية تمرض ولا تموت
4 مباريات في الجولة الـ 16 اليوم ضمن دوري نجوم العراق
رسمياً.. العراقي "ريبين سولاقا" ينتقل لنادي سيؤول الكوري الجنوبي
بعد عروض الاندية الأوروبية.. كاساس يوجه 3 نصائح لـ"علي جاسم"
"علي جاسم" يفوز بجائزة نجم المستقبل في بطولة آسيا
إجراءات إنضباطية تنتظر لاعبي منتخبات العراق!
4 مباريات ضمن دوري نجوم العراق اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك