الأول محترف بالدوري الفنلندي والأخر من الزوراء.. لاعبان جديدان في قائمة كاساس

قرر الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، استدعاء لاعبين جديدين، إلى صفوف منتخب "أسود الرافدين" في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفيتنامي في الجولة الثالثة من التصفيات في الـ21 من شهر مارس/ آذار المقبل على ملعب البصرة الدولي.

ويواصل المدرب خيسوس كاساس عملية البحث عن لاعبين جدد للمنتخب العراقي، رغم امتلاكه قاعدة كبيرة من اللاعبين المحليين والمحترفين، فإن المدرب الإسباني يبحث عن أسماء جديدة لتغيير الدماء في فريقه، لا سيما وهو مقبل على التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

كما قرر المدرب خيسوس كاساس، استدعاء لاعب فريق سيناجون الفنلندي ذي الأصول العراقية داريو نامو لتمثيل المنتخب العراقي في المباريات المقبلة بالتصفيات، حيث أجرى كاساس اتصالًا هاتفيًا باللاعب وعائلته وأبلغه بأنه مهتم باستدعائه إلى صفوف المنتخب العراقي في قادم المنافسات، وفقا winwin.

"نامو" رغم تمثليه منتخبات الفئات العمرية في فنلندا وآخرها تحت 21 عامًا، فإنه يحلم بارتداء قميص المنتخب العراقي وطنه الأم وهو أخبر أقرب زملائه في الفريق بهذا الأمر، فيما بدأ الاتحاد العراقي فعليا بإجراءات إصدار الأوراق العراقية الرسمية للاعب تمهيدًا لاستدعائه إلى المنتخب العراقي.

يُذكر أن اللاعب داريو نامو، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، سبق له أن لعب 23 مباراة مع منتخبات الفئات العمرية في فنلندا.

وخيسوس كاساس وبعد متابعته الكبيرة لدوري نجوم العراق، أعجب كثيرًا بأداء ظهير الزوراء سجاد محمد الذي يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، إذ يرغب كاساس في منحه فرصة حقيقية مع المنتخب العراقي ليكافئ اللاعب على مجهوداته في البطولة المحلية.

ويفكر كاساس في تعزيز مركز خط الدفاع الأيمن، رغم وجود حسين علي ومصطفى سعدون وآلان محيي الدين، إلّا أن سجاد من الممكن أن يحجز مكانه مع كاساس، خاصةً أن بإمكانه لعب الأدوار الهجومية أيضًا وهذا هو النوع الذي يبحث عنه كاساس في هذا المركز.

كما يبلغ اللاعب سجاد محمد -الذي يرغب خيسوس كاساس في ضمه- من العمر 19 عامًا فقط، وشارك في أغلب مباريات الزوراء في دوري نجوم العراق وكأس الاتحاد الآسيوي وهو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب المصري حسام البدري.