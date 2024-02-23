الصفحة الرياضية

4 مباريات في الجولة الـ 16 اليوم ضمن دوري نجوم العراق


تجري اليوم أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد ودهوك والنجف.

وتُقام مباراة واحدة عند الساعة الثانية ظهرا على ملعب الساحر احمد راضي تجمع فريق الحدود وضيفه فريق نفط ميسان.

فيما يستضيف ملعب دهوك عند الساعة الرابعة والنصف عصرا مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق دهوك مع ضيفه فريق نادي كربلاء.

كذلك تجري مباراتان عند الساعة السابعة مساءً تجمع الاولى فريقي نفط الوسط وضيفه نوروز على ملعب النجف الدولي ، بينما تُقام الثانية على ملعب المدينة الدولي في بغداد بين فريقي القوة الجوية وضيفه القاسم .

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