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رسمياً.. العراقي "ريبين سولاقا" ينتقل لنادي سيؤول الكوري الجنوبي


أعلن نادي سيؤول الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، تعاقده رسمياً مع لاعب المنتخب الوطني العراقي ريبين سولاقا، قادماً نادي برومابويكارنا السويدي.

وذكر النادي الكوري في بيان "نادي سيول يتعاقد مع مدافع المنتخب العراقي ليفين سولاكا.. مرحبًا بك في نادي سيول".

قال ريبين سولاكا، "أنا سعيد للغاية لانضمامي إلى نادي كبير مثل نادي سيول لديه العديد من اللاعبين الجيدين، مثل الكابتن كي سونجيوينغ. وبما أن لدي الكثير من الخبرة في اللعب في العديد من الدوريات حول العالم، أريد أن أقدم عوناً كبيراً للفريق"، مضيفا، "أعرف جيدًا ما يجب علي فعله، لذلك أريد أن أتكيف بسرعة مع الفريق وإظهار أداء جيد لجماهيرنا في أقرب وقت ممكن. سنبذل قصارى جهدنا لجعل مشجعي نادي سيول، سعداء".

ولم يعلن النادي الكوري الجنوبي عن قيمة العقد ومدته، إذ اكتفى بتقديم صور اللاعب وهو يضع إمضاءه على عقده الجديد بقميص الفريق.

وبهذا التعاقد يكون سولاقا ثاني لاعب عراقي يرتدي قميص نادي سيؤول بعد عباس عبيد الذي لعب في الدوري الكوري مع سيؤول موسم 96-97، كما سيكون رابع لاعب عراقي في يلعب في الدوري الكوري بعد عباس عبيد، وصادق سعدون، وعلي عباس. 

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية للاعب ريبين سولاقا تبلغ 250 ألف يورو، وانتقل اللاعب إلى سول بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد سولاقا مع برومابويكارنا السويدي.

 

ويمتلك سولاقا (31 عامًا) 25 مباراة دولية رسمية مع المنتخب العراقي، إذ يمثل أسود الرافدين منذ عام 2015، وشارك في بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر 2024، وقدم مستويات مميزة، ليصبح محط أنظار عديد الأندية الآسيوية

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