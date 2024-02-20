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بعد عروض الاندية الأوروبية.. كاساس يوجه 3 نصائح لـ"علي جاسم"


وجه الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، 3 نصائح إلى لاعب المنتخب والقوة الجوية علي جاسم، قبل احترافه الخارجي.

ويلعب علي جاسم حاليًّا في صفوف القوة الجوية، معارًا من نادي الكهرباء حتى صيف عام 2024 الحالي.

ويخطط اللاعب جديًا للاحتراف في أوروبا الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة إعارته للقوة الجوية وعودته إلى صفوف الكهرباء، حيث يشعر الآن بأنه أكثر نضجًا من العام السابق وهو مستعد للاحتراف.

كما ان اللاعب لم يكن يشعر بارتياح في العام الماضي لذلك لم تنجح تجربته القصيرة جدًا مع أنطاليا سبور التركي، حينها كان اللاعب قلقًا من قلة المشاركة وعدم الحضور في صفوف المنتخب العراقي في كأس آسيا بقطر، لذلك قرر العودة سريعًا إلى العراق والانضمام إلى القوة الجوية.

واللاعب الشاب بعد تألقه اللافت في دوري أبطال آسيا مع القوة الجوية وكأس آسيا مع العراق، أصبح محط أنظار عدد كبير من الأندية الأوروبية الساعية للتعاقد معه، لذلك هو الآن في مرحلة تقييم العروض ودراستها جيدًا، علي جاسم يستشير حاليًا الأشخاص الأكثر خبرة منه ومن بينهم المدرب الإسباني خيسوس كاساس الذي يشعر بأنه الأقرب له، بحسب winwin.

خيسوس كاساس ينصح علي جاسم بالاحتراف الأوروبي

ونصح كاساس علي جاسم بثلاثة أمور، أولها الاحتراف في أوروبا فقط، إذ يرى المدرب الإسباني أن لاعبه بإمكانه تمثيل أي فريق في أوروبا وفي إسبانيا تحديدًا كونه يمتلك الخصائص اللازمة للنجاح.

أما النصيحة الثانية لكاساس فتمثلت بأن يعتاد علي جاسم من الآن على نظام تدريبي مكثف يكون مشابهًا للتدريبات الشاقة في أوروبا مقارنة مع تدريبات الأندية العراقي كي يتكيف اللاعب بسرعة مع الأجواء هناك وألّا يواجه أي صعوبات.

كما نصح كاساس علي جاسم أيضًا بالصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات حتى إن وجد نفسه محاطًا بالضغوطات كما حدث معه مسبقًا في أنطاليا سبور، فيما اللاعب وعد كاساس بأن يبلي بلاءً حسنًا في تجربته الاحترافية المتوقعة في حال سارت جميع الأمور على ما يرام، وفقا winwin.

وكان علي جاسم (20 عاماً) من بين أكثر اللاعبين الذين تم الحديث عنهم في آسيا خلال الأشهر الأخيرة بعد تسجيله أربعة أهداف في خمس مباريات لفريقه القوة الجوية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في كأس آسيا قطر 2024. 

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