إجراءات إنضباطية تنتظر لاعبي منتخبات العراق!

إجراءات انضباطية صارمة ينتظرها لاعبو المنتخب العراقي لكرة القدم بعد انتهاء مشاركت في بطولة كأس آسيا 2024، التي أقيمت في الفترة ما بين 12 يناير/ كانون الثاني المنقضي و10 فبراير/ شباط الجاري.

وكان العراق قد ودع بطولة كأس آسيا 2024 من دور الستة عشر، إثر خسارته أمام منتخب الأردن بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة.

ويُتوقع أن الاتحاد العراقي لكرة القدم بصدد تعميم مجموعة إجراءات انضباطية على المنتخبات العراقية، التي تنتظرها استحقاقات ومشاركات قارية خلال الفترة المقبلة، وعلى وجه الخصوص منتخب العراق الأول والأولمبي والشباب.

حيث أبلغ الاتحاد العراقي مدربي المنتخبات بأهمية عزل اللاعبين عن مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عن كل ما يحيط بهم خارج إطار كرة القدم، كي لا تتكرر الأحداث التي رافقت منتخب العراق في قطر، بوجود عائلات اللاعبين وغيرهم من الأشخاص والمقربين.

كما ان المنتخب الأولمبي سيكون أول من يطبق هذه الإجراءات خلال بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في الدوحة، والمقرر إقامتها خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، حيث بدأت تصريحات الطاقم التدريبي توحي بإجراءات صارمة مع انطلاق البطولة.

وبحسب winwin فان الاتحاد العراقي لم يعجبه وضع اللاعبين من الناحية الانضباطية أثناء بطولة كأس آسيا في قطر، إذ يرى بأنها كانت أحد أهم أسباب الخروج من البطولة، لاسيما وأنّ مباراة الأردن شهدت تشتيتًا ذهنيًّا شديدًا من قبل أغلبهم.

وسيكثف مدرب منتخب الأولمبي راضي شنيشل محاضراته التوعوية للاعبين، وكيفية التصرف داخل الملعب وخارجه، إذ إنّ الفريق يريد أن يصب تركيزه على خوض المباريات بنجاح، من دون النظر إلى الأمور الأخرى.

ويستعد منتخب العراق تحت 23 عامًا (الأولمبي) للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث ستنطلق البطولة الآسيوية في الـ15 من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر في الخامس عشر من أبريل/ نيسان، وتستمر حتى الثالث من أيار/ مايو المقبلين.

ومن الجدير بالذكر أن الأولمبي سيخوض أولى مبارايته في كأس آسيا أمام تايلاند في الـ16 من شهر أبريل/ نيسان المقبل، بينما يواجه طاجيكستان في التاسع عشر من الشهر ذاته، فيما يلاقي منتخب السعودية يوم 22.