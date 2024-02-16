الصفحة الرياضية

4 مباريات ضمن دوري نجوم العراق اليوم


 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم، تجري اليوم الجمعة، أربع مباريات وتقام جميعها خارج العاصمة بغداد. حيث تقام ثلاث منها عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وسيشهد ملعب كربلاء الدولي مواجهة فريق القاسم مع الشرطة، بينما يلاقي فريق زاخو على ملعبه ضيفه أمانة بغداد، ويواجه فريق الميناء على ملعبه ضيفه الحدود.

بالمقابل سيشهد ملعب فرانسو حريري،  مباراة لأصحاب الأرض والجمهور فريق أربيل، مع ضيفه الكرخ عند الساعة السابعة مساءً.

في جانب آخر، تقرر تأجيل مباراة فريق النجف مع ضيفه الكهرباء على ملعب الأول إلى يوم 12 آذار المقبل، لارتباط الكهرباء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

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