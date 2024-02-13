إقصاء نجم المنتخب الأردني "التعمري" من التشكيل المثالي لكأس آسيا

رغم تألقه اللافت وقيادته منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، فوجئ نجم المنتخب، موسى التعمري، بغيابه عن التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024.

وسجّل التعمري ثلاثة أهداف خلال مشوار الأردن في البطولة، وقدّم أداءً مميزًا اتسم بالسرعة والمهارة، ونجح في صناعة العديد من الفرص لزملائه.

وضمّت التشكيلة التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي في الحساب الرسمي لموقع البطولة على موقع التواصل الاجتماعي "X" أربعة لاعبين من منتخب قطر، تقدّمهم أكرم عفيف أفضل لاعب في البطولة وهدافها.

وتألق عفيف بشكل لافت وأحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة النهائية، وضمّت التشكيلة مواطنيه أفضل حارس في البطولة مشعل برشم، القائد حسن الهيدوس والمدافع لوكاس مينديز.

ورغم تألقه اللافت وقيادته منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم، إلا أن نجم توتنهام الإنجليزي، سون هيونغ مين، فوجئ بغيابه أيضًا عن التشكيلة المثالية للبطولة.

التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)

خط الدفاع: عبد الله نصيب (الأردن) - علي البليهي (السعودية) - لوكاس مينديز (قطر).

خط الوسط: لي كانغ إن (كوريا الجنوبية) - حسن الهيدوس (قطر) - كريغ غودوين (أستراليا) - مهدي قائدي (إيران).

خط الهجوم: أكرم عفيف (قطر) - أيمن حسين (العراق) - يزن النعيمات (الأردن).