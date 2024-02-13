الصفحة الرياضية

قرار جديد من كاساس بشأن اللاعب العراقي المحترف "دانيلو السعد"


اتخذ الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب الوطني العراقي، قرارًا جديدًا بشأن اللاعب دانيلو السعد المحترف في صفوف نادي ساندفيورد النرويجي.

وكان السعد، قد غادر وفد منتخب "أسود الرافدين" بعد نهاية مباراة العراق وإندونيسيا في الجولة الأولى من كأس آسيا قطر 2024.

مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، تلقى اتصالًا من اللاعب دانيلو السعد الذي اعتذر عما حدث في بطولة كأس آسيا ومغادرته كأس آسيا بشكل مفاجئ؛ إذ أبدى المدرب تفهمه لوضع اللاعب حينها وعدم قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للمنتخب العراقي، بحسب winwin.

وأكد كاساس لدانيلو بأنه لاعب مهم وضمن خططه وجلوسه على المدرجات في مباراة إندونيسيا لا يعني إنه ليس ضمن خططه، وكان سيحظى بدقائق من اللعب لو كان استمر مع الفريق العراقي في كأس آسيا.

وأبلغ كاساس بعد انتهاء المكالمة مساعديه بأن دانيلو السعد سيكون ضمن خياراته للمرحلة المقبلة، وستكون مباراة الفلبين في البصرة هي أفضل فرصة للزج باللاعب في المجموعة مجددًا، لكي يحظى بحب الجماهير العراقية التي من المتوقع أن تحضر بقوة في المباراة، وفقا winwin.

كما ان كاساس معجب حقًا بإمكانات ومهارات المدافع الدولي ولم يكن قلقًا حول ما حدث في كأس آسيا رغم الأقاويل والإشاعات التي خرجت والتي خوّنت اللاعب، كون كاساس لم يعطِ الموضوع أكبر من حجمه وتعامل بهدوء تام كي لا يصدر منه شيء ربما يؤثر على مستقبل اللاعب مع المنتخب العراقي.

يذكر أن دانيلو السعد ذا الـ24 ربيعًا تبلغ قيمته السوقية تبلغ حاليًا مليونًا و500 ألف يورو؛ لكن ناديه يطلب مبلغًا أكبر مقابل السماح برحيله في فترة الانتقالات المقبلة.

ولعب السعد 3 مباريات مع المنتخب العراقي أمام منتخبي قطر والأردن في بطولة الأردن الرباعية الودية التي جرت في عمّان للفترة من 13 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكذلك في مواجهة كوريا الجنوبية التي جرت في أبو ظبي في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفلبيني مرتين في 21 و26 مارس/ آذار المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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