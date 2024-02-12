رئيس اتحاد الكرة يلتقي مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات

التقَى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، اليوم الاثنين، مدربَ منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو بمقر الاتحاد ، بحُضورِ أعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر وأحمد الموسوي والمديرِ الإداريّ لمنتخب الصالات علي عيسى.

وتمّ في الاجتماع الحديثُ عن تحضيراتِ المنتخب لبُطولةِ غرب آسيا التي ستقام في العراق، ومناقشة برنامج المدرب للنهائياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشار درجال، أثناء الاجتماع، إلى أن الاتحادَ والجماهيرَ الرياضيّة تنتظرُ مشاركةَ المنتخب في البطولةِ الآسيوية بفارغ الصبر. مشيراً إلى أن الهدفَ الأسمى الذي نسعى إلى تحقيقه هو أن يكونَ العراقُ من ضمن المنتخباتِ المتأهلة إلى كأس العالم.

وأضاف : إن المكتبَ التنفيذيّ للاتحاد وضعَ كلَ إمكانياته في تقديم جميع أنواع الدعمِ للمنتخب، مع تَوفيرِ معسكراتٍ ومبارياتٍ وديةٍ على مستوى عالٍ من أجل الوصولِ إلى الجاهزيّة التامة قبلَ الولوج في البطولةِ القاريّة.

من جانبه، أعرب مدربُ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو عن سعادته بهذا الاهتمام الذي يوليه الاتحادُ للمنتخب، مبيناً أنه استطاعَ متابعةَ مباريات الدوري، وتمكنَ من استدعاء (26) لاعباً من الذين برزوا مع أنديتهم إلى صُفوفِ المنتخب الذي سيبدأ أولَ تجمعٍ له في الخامس والعشرين من شهر شباط الحالي.

وتابع : لدينا رغبةٌ كبيرةٌ في أن يكون العراقُ من ضمن المنتخباتِ المتأهلة إلى كأس العالم.

وأشار كاكاو في حديثه إلى قيامه بحُضورِ الوحداتِ التدريبيّة للأندية التي تنشطُ في دوري المحترفين العراقيّ لكرة الصالات، لمُتابعةِ اللاعبين الذين تمّ توجيه الدعوة لهم للانضمامِ إلى المنتخبِ، مع إبداءِ رغبته بتواجدِ المدربين في الوحداتِ التدريبيّة للمُنتخب.