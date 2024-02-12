الصفحة الرياضية

رئيس اتحاد الكرة يلتقي مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات


التقَى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، اليوم الاثنين، مدربَ منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو بمقر الاتحاد ، بحُضورِ أعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر وأحمد الموسوي والمديرِ الإداريّ لمنتخب الصالات علي عيسى.

وتمّ في الاجتماع الحديثُ عن تحضيراتِ المنتخب لبُطولةِ غرب آسيا التي ستقام في العراق، ومناقشة برنامج المدرب للنهائياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشار درجال، أثناء الاجتماع، إلى أن الاتحادَ والجماهيرَ الرياضيّة تنتظرُ مشاركةَ المنتخب في البطولةِ الآسيوية بفارغ الصبر. مشيراً إلى أن الهدفَ الأسمى الذي نسعى إلى تحقيقه هو أن يكونَ العراقُ من ضمن المنتخباتِ المتأهلة إلى كأس العالم.

وأضاف : إن المكتبَ التنفيذيّ للاتحاد وضعَ كلَ إمكانياته في تقديم جميع أنواع الدعمِ للمنتخب، مع تَوفيرِ معسكراتٍ ومبارياتٍ وديةٍ على مستوى عالٍ من أجل الوصولِ إلى الجاهزيّة التامة قبلَ الولوج في البطولةِ القاريّة.

من جانبه، أعرب مدربُ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو عن سعادته بهذا الاهتمام الذي يوليه الاتحادُ للمنتخب، مبيناً أنه استطاعَ متابعةَ مباريات الدوري، وتمكنَ من استدعاء (26) لاعباً من الذين برزوا مع أنديتهم إلى صُفوفِ المنتخب الذي سيبدأ أولَ تجمعٍ له في الخامس والعشرين من شهر شباط الحالي.

وتابع : لدينا رغبةٌ كبيرةٌ في أن يكون العراقُ من ضمن المنتخباتِ المتأهلة إلى كأس العالم.

وأشار كاكاو في حديثه إلى قيامه بحُضورِ الوحداتِ التدريبيّة للأندية التي تنشطُ في دوري المحترفين العراقيّ لكرة الصالات، لمُتابعةِ اللاعبين الذين تمّ توجيه الدعوة لهم للانضمامِ إلى المنتخبِ، مع إبداءِ رغبته بتواجدِ المدربين في الوحداتِ التدريبيّة للمُنتخب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس اتحاد الكرة يلتقي مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات
اتحاد الكرة ينفي مسؤوليته عن بيع تذاكر مباريات دوري نجوم العراق
تأهل الأرجنتين لأولمبياد باريس 2024 على حساب البرازيل
بعد خسارة كأس آسيا.. مدرب الأردن يفتح باب الرحيل
الكشف عن الأخطاء التحكيمية بنهائي كأس آسيا.. الأردنيون يطالبون بتقديم شكوى
قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا!
المنتخب القطري يظفر بكأس آسيا للمرة الثانية بعد هزيمة الأردن
إضافة الى الصفراء والحمراء.. "فيفا" يقر استخدام البطاقة الزرقاء
حكم صيني لنهائي آسيا بين قطر والأردن.. سيرته "مثيرة" للجدل وتعرض للضرب
بينهم في الدوري السويدي.. 4 لاعبين محترفين جدد على طاولة كاساس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك