الصفحة الرياضية

قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا!


لاشك بأن هناك جوائز وحوافز تقديرية للمشاركات في البطولات الرياضية منها فردية والأخرى جماعيّة. وطبقاً لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن الجائزة الكبرى لكأس آسيا 2024 التي يحصل عليها الفائز باللقب هي 5 ملايين دولار، أما جائزة الوصيف فتبلغ 3 ملايين دولار. كما يتقاضى المنتخبان المودعان من نصف النهائي مليون دولار لكلٍ منهما (إيران وكوريا الجنوبية)، أما بقية المنتخبات، فتحصل على الجائزة المالية للمشاركة والتي تبلغ 200 ألف دولار.

مما يعني حصول المنتخب الوطني العراقي، على 200 ألف دولار فقط، جراء خروجه أمام منتخب الأردن، حيث سجل الاخير هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى فوز مثير 3-2 في كأس آسيا لكرة القدم، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

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