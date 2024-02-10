المنتخب القطري يظفر بكأس آسيا للمرة الثانية بعد هزيمة الأردن

خطف المنتخب القطري، اليوم السبت، لقب كأس آسيا 2023 بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وسجل اهداف قطر اللاعب أكرم عفيف عبر ثلاث ركلات جزاء في الدقائق 22 و 73 و94. أما هدف الأردن فجاء عند الدقيقة 67 عبر اللاعب يزن النعيمات.

وإنتهت المباراة بثلاثة أهداف للعنابي القطري مقابل واحد للأردن، ليتوج بذلك المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي إذ سبق له وأن توج بلقب البطولة عام 2019 على حساب اليابان.