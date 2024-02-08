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حكم صيني لنهائي آسيا بين قطر والأردن.. سيرته "مثيرة" للجدل وتعرض للضرب


أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة قمة منتخبي قطر والأردن في نهائي بطولة كأس آسيا "قطر 2024"، مساء السبت المقبل، للحكم الصيني ما نينغ المثير للجدل، والذي تعرض مؤخرًا للضرب في الدوري الصيني.

ووصل منتخبا قطر والأردن إلى المباراة النهائية، بعد فوز العنابي 3-2 على نظيره الإيراني في مباراة نصف النهائي، وفي الدور ذاته، حقق النشامى فوزًا تاريخيًّا 2-0 على نظيره الكوري الجنوبي.

وتحتضن أرضية ملعب استاد لوسيل، السبت القادم، المباراة النهائية التي تجمع بين المنتخبين العربيين قطر والأردن عند الساعة 6.00 مساءً.

*حكم مباراة قطر والأردن أدار 3 مباريات في كأس آسيا

ويعد الحكم الصيني ما نينغ ابن الـ 44 عاما من الحكام الذين أثاروا الجدل في عديد المنافسات المحلية والقارية والدولية، علمًا أنه تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2011.

وقاد ما نينغ المولود يوم 14 يونيو/ حزيران 1979 -حتى اللحظة- 3 مباريات في كأس آسيا 2024؛ حيث أشرف على مواجهة كوريا الجنوبية والبحرين في الدور الأول، ومواجهة قطر وفلسطين في دور الـ16، وقمة إيران واليابان في دور الـ8، وكان حكمًا رابعًا في مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف النهائي.

وسيصبح ما نينغ أول حكم صيني يدير المباراة النهائية لبطولات كأس آسيا، وسيساعده في إدارة القمة القطرية الأردنية مواطناه زهو في وزهانغ تشينغ.

حكم مثير للجدل تعرض للضرب

ما نينغ -المدرس في كلية في "Wuxi" المهنية والتقنية- أثار جدلاً واسعًا في الصين في 9 مايو/ أيار 2015، عندما طرد 3 لاعبين من شينهوا في ديربي شنغهاي، بين شنغهاي إس آي بي جي وشنغهاي شينهوا في الدوري الصيني الممتاز، وانتهت هذه المباراة لصالح شنغهاي إس آي بي جي بنتيجة 5-0.

وخلال الدوري الصيني أيضًا، وتحديدًا يوم 21 أغسطس/ آب 2022 في قمة ووهان ياغتزي ريفر وهينان سونغشان لونغمن، التي انتهت بالتعادل 2-2، تعرّض نينغ للضرب من البرازيلي إنريكي دورادو، مهاجم لونغمن، الذي طُرد لاحقًا بسبب السلوك العنيف.

*تاريخ أسود مع الأندية السعودية

وتسبب الحكم الصيني ما نينغ في أزمة كبيرة لنادي النصر خلال مباراة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا موسم 2015-2016، ضمن منافسات دور المجموعات، بعد احتسابه ركلة جزاء ضد الفريق السعودي، وُصفت أنها من وحي الخيال.

وفي الموسم التالي من دوري أبطال آسيا 2016-2017، قام ما نينغ بتحكيم مباراة الأهلي السعودي أمام بيرسيبوليس الإيراني أيضًا، وكانت قرارته مثيرة للجدل، بعدما احتسب ركلتي جزاء للنادي الإيراني، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه معتز هوساوي مدافع الأهلي.

وفي بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2018-2019، أدار ما نينغ مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي؛ حيث احتسب 3 ركلات جزاء خلال 30 دقيقة فقط لنادي العين الإماراتي.

 

وفي 23 فبراير/ شباط 2019، أُعلن تعيين ما نينغ من قبل اتحاد كرة القدم الصيني ليصبح أحد الحكام المحترفين في الصين، واختير في 19 مايو/ أيار 2022 واحدًا من 36 حكمًا لكأس العالم 2022 في قطر، ليصبح ثاني حكم صيني يحضر العرس الكبير بعد لو جون في عام 2002.

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حكم صيني لنهائي آسيا بين قطر والأردن.. سيرته "مثيرة" للجدل وتعرض للضرب
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