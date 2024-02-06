مدرب ايران ينتقد الاتحاد الآسيوي بعد تعيين حكم كويتي لإدارة المباراة مع قطر

شكك مدرب المنتخب الإيراني، أمير قالينوي، تسمية حكم عربي كويتي، لقيادة لقاء طرفه الآخر فريق عربي خليجي وهو قطر.

وقال قالينوي، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة قطر في نصف نهائي كأس آسيا المقررة غداً الأربعاء، حول الموضوع: “عليكم أن تسألوا الاتحاد الآسيوي نفسه أنهم اختاروا حكماً كويتياً عربي لمباراة ضد فريق عربي آخر هو قطر، لا نتوقع سوى العدالة واللعب النظيف اسأل المسؤولين أنفسهم عن سبب اتخاذهم مثل هذا القرار فيما يتعلق بالمنتخب الإيراني.

و أضاف أن “الانتقادات الموجهة للمنتخب الإيراني لم تكن عادلة اذ لم نلعب بشكل سيء ولم نسجل سوى فرصنا لكن يجب أن يكون اللاعبون في يومهم و مرتاحين لنقدم مباريات جيدة”.

و تابع قالينوي: “حصلنا على أقل من 72 ساعة راحة، لم يكن حكم الفيديو المساعد (فار) جيداً معنا في قرارات التحكيم كما حدث في المباراة ضد اليابان”.