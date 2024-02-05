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الصفحة الرياضية

نظام جديد في كأس العالم 2026


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن النظام الجديد لبطولة كأس العالم 2026، حيث كشف الفيفا عن نظام جديد سيتم استخدامه لأول مرة، في المونديال الموسع الذي ستحتضنه 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسيشترك في المونديال 48 منتخبا، ينقسمون إلى  12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بزيادة 4 مجموعات عن النسخة الماضية في 2022.   وسيتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني، كما ستتأهل 8 منتخبات، وهي أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، من ناحية النقاط.   وبالتالي سيودع البطولة أسوأ 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بالإضافة إلى 12 منتخبا حلت في قاع كل مجموعة من الـ12.   أما الدور التالي سيشهد مشاركة 32 منتخبا، سيشكلون دور الـ32، والذي سيؤدي بعدها إلى 16 منتخبا يشكلون دور الـ16 المعروف سابقا.   وقد أثار هذا النظام  حيرة واستغراب المتابعين، حيث سيمنح فرصة أكبر للمنتخبات بالتأهل من المجموعات، مما سيقلل من تنافسية البطولة بشكل عام.   كما أثار استحداث دور الـ32 الاستغراب أيضا، بوضع دور إضافي يسبق دور الـ16 الكلاسيكي الشهير.   وانتقد المتابعين توسيع المونديال بشكل غير ضروري، وبهدف اعتبره الكثيرين لزيادة المباريات والدخل العام للبطولة، مع التقليل من قوة المنافسة.   وستقام النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم في 16 ملعبا في الدول الثلاث، على أن يكون النهائي في الولايات المتحدة. وستستمر البطولة 40 يوما، بزيادة 10 أيام عن معدل النسخ الأخيرة
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