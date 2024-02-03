قطر لنصف نهائي كأس آسيا على حساب منتخب اوزبكستان

بلغ منتخب قطر، نصف نهائي كأس آسيا 2023، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على أوزبكستان، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد البيت.

وتقدم المنتخب القطري في الدقيقة 27 عن طريق أوتكير يوسوبوف بالخطأ في مرماه فيما تمكن إيديلجون هامروبيكوف من تسجيل هدف التعادل لأوزبكستان في الدقيقة 59 .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ولم يستطع اي من الفريقين من تغيير النتيجة لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس القطري مشعل برشم.

وضرب العنابي القطري، موعدا ناريا في نصف نهائي البطولة الآسيوية، مع إيران التي أطاحت باليابان من دور الثمانية .