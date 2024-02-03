الصفحة الرياضية

ايران تهزم اليابان وتتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا


هزم المنتخب الإيراني نظيره الياباني، بهدفين مقابل هدف ليضمن بذلك التأهل إلى نصف نهائي بطولة كاس اسيا 2023.

وافتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 28 عبر لاعبه هيديماسا موريتا، لكن محمد موهيبي عدل النتيجة لمنتخب إيران في الدقيقة 55 من المباراة.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء سجل علي رضا جهانبخش هدف الفوز لإيران عبر ضربة جزاء سددها بنجاح.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الإيراني إلى لنصف نهائي كأس آسيا ليقابل الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان.

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