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"لاعلاقة له بالاحتفال".. الاتحاد الاسيوي يصدر بيانا بشأن طرد أيمن حسين


أصدر الاتحاد الاسيوية لكرة القدم، توضيحًا بشأن الإنذار الأول والثاني ثم الطرد الذي حصل عليه اللاعب ايمن حسين على يد الحكم الإيراني علي رضا فغاني، وتسبب بخسارة العراق امام الأردن والخروج من بطولة كأس اسيا.

وقال الاتحاد في بيان فجر الجمعة، إنه تلقّى العديد من الاستفسارات بخصوص قرار توجيه الإنذار الثاني وبالتالي الطرد بحق لاعب منتخب العراق رقم 18 (أيمن حسين) من قبل الحكم علي رضا فغاني عند الدقيقة 77 من مباراة دور الـ16 في كأس آسيا AFC قطر 2023، التي جمعت بين العراق والأردن، بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2024، على ستاد خليفة الدولي.

وأضاف انه "يود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإجابة على هذه الاستفسارات من خلال تقديم تفسير كامل لقوانين اللعبة، والأساس المنطقي المتعلق بقرار الحكم".

القرار في أرض الملعب

وأشار الى انه "تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة (الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف)، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77 بسبب (تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط)، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق الإنذار".

تفسير ومبررات القرار

وأوضح انه "بحسب قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB، فإن قرار توجيه الإنذار الثاني للاعب العراق رقم 18 أيمن حسين، خلال الدقيقة 77 كان بالاستناد للمادة 12 (المخالفات وسوء السلوك - التصرف الانضباطي: تأخير استئناف اللعب)، حيث يتوجب على الحكم أن يقوم بتوجيه إنذار للاعب الذي يقوم بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرط".

وبين انه "قد قام اللاعب أيمن حسين بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرِط عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 75، وخلال احتفال اللاعب قام الحكم بتنبيه أيمن حسين بشكل حازم ثلاث مرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنذار الثاني له".

وأشار الى انه "في هذا الخصوص، فإن الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن حسين كان قراراً صحيحاً من قبل الحكم، وذلك بحسب قوانين اللعب".

ودعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوة، "الجماهير ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة، إلى احترام القرارات التي يقوم حكام المباريات باتخاذها".

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