يونس محمود : السوداني شخصية نحسد عليها لدعمه للرياضة العراقية

اكد نائب رئيس اتحاد الكرة يونس محمود أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني شخصية نحسد عليها لدعمه للرياضة العراقية.

وقال محمود في تصريح متلفز لقناة الكأس القطرية : ان المدرب كاساس توجه الان عبر مطار بغداد الى اسبانيا ونحن بانتظار قراره مؤكدا اخذنا تطمينات من كاساس لبقائه مع المنتخب.

واكد محمود: ان الجماهير داعمة لنا بقوة ولدينا مشروع وهدف هو التأهل لكأس العالم 2026.

واوضح ان مشروعنا واهدافنا مستمرة ببقاء كاساس او رحيله ، لافتا الى ان كاساس محبوب لدى الجماهير العراقية وهو قريب منهم.

وبين محمود: هناك اخطاء رافقت مشاركة المنتخب في كأس آسيا يجب ان يتم تصحيحها و نحتاج اكثر من جلسة لتقييم مشاركتنا في بطولة آسيا.

وقال نشكر رئيس الوزراء لسرعة التدخل والجماهير متفاعلة معنا.