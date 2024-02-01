الصفحة الرياضية

هل يترك تدريب المنتخب الوطني .. كاساس : ساعود الى اسبانيا واتخذ قراري


 اكد مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس ، انه بصدد العودة الى اسبانيا واتخاذ قراره بشأن البقاء مع المنتخب او عدمه .

وقال كاساس ، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاسبانية ، ان " هناك سبع شخصيات لديها حساب على انستغرام ويعتقدون بالفعل انهم صحفيون، لقد بدأوا في طرح اشياء لا معنى لها في المؤتمر الصحفي، كانوا يبحثون عن "المجد" وحصلوا على ذلك من خلال انتشار اسمائهم في وسائل الاعلام".

واضاف:" بدأ احدهم بالتهديد، انهم يعشقون الفوضى،جلست، لم اكن محاصراً او في خطر، يريدون تلويث صورة بلد مثل العراق، الذي تصرف بشكل رائع معنا، انهم اقلية، لا تعكس حقيقة اهل العراق، لكن اسم البلد متسخ بهذه الشخصيات".

وتابع كاساس :" انا في وسط حرب بين الصحفيين والاتحاد ، وهم يستغلون هذا لاحداث ضوضاء، لقد تلقينا الكثير من الدعم من الاتحاد والحكومة، وحتى من العديد من وسائل الاعلام، وصلتني آلاف الرسائل من الجمهور، انا مغرم جدا بهذا البلد، مع اشخاص رائعين ،وان الصورة المتبقية في العالم الآن هي صورة هؤلاء السبعة ".

وختم تصريح قائلا :" أنا آسف جداً، يزدهر هذا النوع من وسائل الاعلام على الجدل المستمر، سنعود الى اسبانيا للاجازة، العائلة في قلق بعض الشيء، هذا طبيعي، علينا ان نتحدث عن ذلك واتفق مع زوجتي وابنتي، مع والدي، المشروع في العراق مثير جدا، احبه، نحن جميعا سعداء جدا، ولكن علينا ان نأخذ في الاعتبار العديد من الاشياء التي ليست مجرد كرة قدم، سوف اعود الى اسبانيا واتخذ قراري بالبقاء ام مغادرة تدريب منتخب العراق " 

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