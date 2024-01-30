كوريا الجنوبية تتغلب على السعودية وتعبر لربع نهائي كأس آسيا

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي بالركلات الترجيحية 4-2 عقب التعادل 1-1 بالوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023.

وبادر المنتخب السعودي بالتسجيل أمام كوريا الجنوبية عن طريق البديل عبد الله رديف بالدقيقة 46، قبل أن يعدل النتيجة لكوريا تشو جو سونج بالدقيقة 90+9.

لينجح المنتخب الكوري في المرور للدور ربع النهائي على حساب السعودية بالركلات الترجيحية ويضرب موعدا مع أستراليا.