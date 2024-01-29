الصفحة الرياضية

حكم المباراة سرق الانتصار منا .. أول تعليق لكاساس بعد الخروج من كأس آسيا


اكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، ان انتصارنا على الاردن "سُرق" من قبل الحكم الايراني.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ان "الانتصار على الأردن سُرق من قبل الحكم".

واضاف، ان "في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب لاحتفاله بالهدف".

وفاز المنتخب الاردني على نظيره العراقي بثلاثة اهداف لهدفين ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023، بعد تسجيله هدف التعادل والفوز في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

وتأهل الاردن بذلك الى الدور قبل النهائي حيث سيواجه منتخب طاجيكستان، بعد فوزه على العراق الذي خسر لاعبه هداف البطولة ايمن حسين بعد ان طرده الحكم الايراني الاسترالي الجنسية، الذي ادار المباراة.

وقام الحكم بمنح حسين بطاقة صفراء ثانية ليقوم بطرده بعدها، بسبب طريقة احتفاله بالهدف عندما جلس في الارض مع فعل اشارة "الأكل" وكأنه يجلس على مائدة طعام.

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