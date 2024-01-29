انتقادات لاذعة لحكم مباراة العراق والأردن

واجه حكم مباراة منتخبنا الوطني العراقي ونظيره الأردني، "علي رضا فغاني" انتقادات لاذعة بعد طرده لمهاجم العراق أيمن حسين.

وبسبب احتفال أيمن حسين بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب العراقي حصل على إنذار ثان في الدقيقة 77 ليتم طرده من المباراة، بعد أن حصل على بطاقة سابقة في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين.

وعلى صفحته في انستغرام، وصلت التعليقات على آخر منشور للحكم الإيراني الأصل واسترالي الجنسية، إلى أكثر من 164 ألف تعليق (حتى لحظة كتابة هذه المادة) حملت في طياتها انتقادات لاذعة رداً على طرد أيمن حسين الذي قوبل باستغراب شديد، ليقوم بعد ذلك بحذف المنشور.

وبعد الهدف الثاني، قام أيمن حسين بالجلوس على أرضية الملعب والقيام بحركة "أكل" ليسارع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجهه ثم الحمراء، بينما تغاضى عن حركة مشابهة لمنتخب الأردن بعد تسجيلهم الهدف الأول.

وودع منتخبنا الوطني منافسات كاس آسيا، بعد الخسارة من نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور الـ16 من البطولة.

وعقب المباراة، علق مدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس، في مؤتمر صحافي، بالقول: "لا يمكن طرد بسبب احتفال لاعب ، هذا غير موجود في كرة القدم، بنفس الحالة للاعبي الأردن، لم يفعل الحكم شيئاً، ولم تكون هناك عقوبات إدارية، أنه شيء غريب!".