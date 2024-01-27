الصفحة الرياضية

حكم إيراني لقيادة مباراة العراق والأردن في كأس آسيا


أناط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة العراق والأردن ضمن الدور الـ16 من كأس امم آسيا قطر 2023 إلى الحكم الإيراني علي رضا فغاني.

وقرر الاتحاد الآسيوي تكليف الحكم الإيراني علي رضا فغاني لقيادة مواجهة العراق أمام الاردن يوم الإثنين المقبل ضمن ثمن نهائي كأس أمم آسيا، بحسب المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي مهدي كريم.

من هو علي رضا فغاني؟

الحكم الإيراني علي رضا فغاني من مواليد 21 مارس 1978 في كاشمر وهو حكم كرة قدم إيراني أصبح حكما دوليا لدى الفيفا في عام 2008، وفي عام 2009 تم اختياره ضمن قائمة حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث شارك بشكل منتظم في بطولات الاتحاد الآسيوي، وعلى رأسها كأس آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وكأس العرب. علماً أنه بدأ مسيرته في التحكيم عام 1996.

وقد أدار فغاني مباراتين خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، كما أدار أربع مباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، من ضمنها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بلجيكا وإنكلترا، وأدار مباراتين في كأس القارات 2017 في روسيا، إلى جانب إدارة المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، والتي جمعت بين المانيا والبرازيل.

ومباراتين في كأس العالم 2022 في قطر، التي تعتبر المشاركة الثالثة للحكم الإيراني في نهائيات كأس العالم، بعدما كان سجل الحضور الأول في نسخة عام 2014 في البرازيل كحكم مساند.

وحصل فغاني على جائزة أفضل حكم في قارة آسيا مرتين عامي 2016 و2018، وقد أدار 5 مباريات في كأس آسيا 2015 في أستراليا، بينها المباراة النهائية، والتي جمعت بين أستراليا وكوريا الجنوبية.

وتم اختيار الحكم علي رضا فغاني لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي جمعت بين قطر حاملة اللقب ولبنان في البطولة القارية الجارية الان، وهو يعتبر من الحكام البارزين في قارة آسيا.

ومع تواصل حصول حكام قارة آسيا على الإشادة، فإن الحكم الإيراني علي رضا فغاني يعتبر واحداً من أفضل الحكام في العالم، بعدما أدار العديد من المباريات الكبرى على الصعيد القاري والعالمي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكم إيراني لقيادة مباراة العراق والأردن في كأس آسيا
زين الدين زيدان يعلن موقفه من تدريب منتخب الجزائر
كلوب يغادر ليفربول بشكل رسمي!
رسمياً، مواعيد المباريات ضمن ثمن نهائي كأس آسيا
الوطني في مواجهة الأردن ضمن مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا
مدرب المنتخب الوطني يتحدث عن خصم العراق بدور الـ16
العراق يهزم فيتنام ويحقق إنجازاً تاريخياً في آسيا
صلاح يعود إلى ليفربول بسبب الإصابة
منتخبنا الوطني لكرة اليد يخسر التأهل إلى بطولة كأس العالم
ضمن مباريات كأس آسيا اليوم، الأخضر السعودي يسعى للتأهل وعمان لتقليل الفارق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك