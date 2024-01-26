زين الدين زيدان يعلن موقفه من تدريب منتخب الجزائر

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أعلن المدرب السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، عن موقفه من إمكانية قيادة منتخب الجزائر بعد إقالة جمال بلماضي.ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن وليد صادي رئيس اتحاد الكرة الجزائري، تواصل مع زيدان لقيادة ثعالب الصحراء.وأوضحت أن زيدان، أبدى سعادة كبيرة بترشحه لتدريب منتخب بلد والديه، لكنه رفض العرض الجزائري.وأشارات أيضا إلى أن زيدان رفض عرضين لتدريب البرازيل، وأمريكا، ولا يزال يحلم بقيادة منتخب فرنسا.ومازال الاتحاد الجزائري يبحث عن مدرب جديد لخلافة جمال بلماضي الذي أقيل بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2023.وتداولت أسماء في الأيام القليلة الماضية لقيادة محاربي الصحراء مثل هيرفي رينارد، ووحيد خليلوزيتش، وبيتكوفيتش.ومن المعروف أن زيدان مازال بلا عمل منذ انتهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد بانتهاء موسم 2020-2021.