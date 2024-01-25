الصفحة الرياضية

رسمياً، مواعيد المباريات ضمن ثمن نهائي كأس آسيا


 تأهل 16 منتخباً إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 الجارية في قطر. حيث تمكنت 8 منتخبات عربية في بلوغ ثمن النهائي، لتمثل نصف عدد المنتخبات في هذا الدور، بينما خرج من المنافسة فقط منتخبا عمان ولبنانولم يستطيعا التأهل.
وسيتضمن دور الـ 16، إقامة مباراتين عربيتين، الأولى تجمع العراق والأردن، والثانية ستكون بين قطر وفلسطين.
وستكون مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس آسيا  بحسب ما أُعلن عنها:
الأحد 28 كانون الثاني
أستراليا X إندونيسيا
طاجيكستان X الإمارات

الاثنين 29 كانون الثاني
العراق X الأردن
قطر X فلسطين

الثلاثاء 30 كانون الثاني
أوزبكستان X تايلاند
السعودية X كوريا الجنوبية
الأربعاء 31 كانون الثاني
البحرين X اليابان
إيران X سوريا
 
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