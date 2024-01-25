رسمياً، مواعيد المباريات ضمن ثمن نهائي كأس آسيا

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تأهل 16 منتخباً إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 الجارية في قطر. حيث تمكنت 8 منتخبات عربية في بلوغ ثمن النهائي، لتمثل نصف عدد المنتخبات في هذا الدور، بينما خرج من المنافسة فقط منتخبا عمان ولبنانولم يستطيعا التأهل.وسيتضمن دور الـ 16، إقامة مباراتين عربيتين، الأولى تجمع العراق والأردن، والثانية ستكون بين قطر وفلسطين.وستكون مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس آسيا بحسب ما أُعلن عنها:الأحد 28 كانون الثانيأستراليا X إندونيسياطاجيكستان X الإماراتالاثنين 29 كانون الثانيالعراق X الأردنقطر X فلسطينالثلاثاء 30 كانون الثانيأوزبكستان X تايلاندالسعودية X كوريا الجنوبيةالأربعاء 31 كانون الثانيالبحرين X اليابانإيران X سوريا