رسمياً، مواعيد المباريات ضمن ثمن نهائي كأس آسيا

وسيتضمن دور الـ 16، إقامة مباراتين عربيتين، الأولى تجمع العراق والأردن، والثانية ستكون بين قطر وفلسطين.
وستكون مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس آسيا بحسب ما أُعلن عنها:
الأحد 28 كانون الثاني
أستراليا X إندونيسيا
طاجيكستان X الإمارات
الاثنين 29 كانون الثاني
العراق X الأردن
قطر X فلسطين
الثلاثاء 30 كانون الثاني
أوزبكستان X تايلاند
السعودية X كوريا الجنوبية
الأربعاء 31 كانون الثاني
البحرين X اليابان
إيران X سوريا
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