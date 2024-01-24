الصفحة الرياضية

مدرب المنتخب الوطني يتحدث عن خصم العراق بدور الـ16



صرّح  مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس خلال المؤتمرُ الصحفيّ الذي عقده بعد نهايةِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ وفيتنام التي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة (3-2) ضمن اختتامِ مُبارياتِ الجولة الثالثة لفرقِ المَجموعةِ الرابعة لنهائياتِ كأس آسيا 2023. حيث أوضح ، إن مباراةَ اليوم لم تكن سهلةً علينا، وكانت صعبةً بالرغم من أن الحيازةِ كانت لنا، وتمكنا في نهايةِ الأمرِ من تَحقيقِ العلامة الكاملة.
وبالحديث عن المُنافسين في دور الـ16، أوضح كاساس، إنه لا يفضلُ منافساً على آخر، ولكل مباراةٍ ظروفها واستعدادها الخاصّ حسب مَن نواجهه، وسنبذلُ كلَ ما بوسعنا من أجل مُواصلِة الفوز، وستكون مرحلةً صعبةً وخطرةً، لأن تسعَ نقاطٍ في الأدوار الأولى لن تقف إلى جانبنا آنذاك في حال خسرتَ مباراةً واحدةً، وتودع البطولةَ، لذلك علينا التركيزُ في الأدوار الإقصائيّة.
وتحدث كذلك عن الأخطاءِ التي ارتكبت في الثلث الدفاعيّ، أضافَ كاساس،  كرةُ القدم هي لعبةُ أخطاء، وسنحاولُ قدرَ المُستطاع تَحسينَ أدائنا في الشق الدفاعي. ولم يخفِ أن بعضَ اللاعبين الذين خاضوا أولَ مباراة لهم في البُطولةِ قد صاحبهم بعضُ التوتر، لكننا نحاولُ مشاهدةَ جميع لاعبينا، ومنحهم فرصةَ اللعب.
وأوضح كاساس، مع كل مباراةٍ نتعلمُ، وسوف نحللُ دقائقَ مباراة اليوم مع ملاكنا ولاعبينا من أجل الوقوف على الجوانب التي حدثت في المُباراةِ، لتَصحيحِ بعضِ الأخطاءِ التي اُرتكبت أثناء الأدوارِ الأولى.
وبخصوص ركلةِ الجزاء الثانية التي نفذها أيمن، قال، لا أتدخلُ في اختيار لاعبٍ لتنفيذِ ركلةِ جزاءٍ، ولا أحبذ أن أضعَ ضغطاً على أي لاعبٍ، اللاعبُ الذي لديه ثقته بنفسه للتنفيذِ من الأفضل أن ندعه يفعلُ ذلك.
وعبركاساس عن شكره الكبير للجُمهورَ العراقيّ المتواجد من أرجاءٍ مختلفةٍ من العالم، وهذا شعورٌ نعيشه بطريقةٍ ايجابيةٍ، ليس فقط في ملعبِ المباراة، لذلك نحن نستمدُ طاقةً إيجابيةً من أنصارنا.
وفي السياق ذاته، تمّ اختيار اللاعب أيمن حسين أفضلَ لاعبٍ في المُباراةِ، وتعذر عليه التواجدُ في المُؤتمرِ الصحفيّ بسبب اختياره بالقُرعةِ ضمن فحصِ المُنشطات.
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