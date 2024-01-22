الصفحة الرياضية

صلاح يعود إلى ليفربول بسبب الإصابة


أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن بيان رسمي بشأن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول محمد صلاح والذي يتواجد حالياً مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام غانا (2-2) بالجولة الثانية في دور المجموعات، ولم يستطع إكمال اللقاء.
وذكر الاتحاد المصري في بيانه، بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا الاثنين لاستكمال علاجه. وأوضح بأن هناك آمال بأن يلحق صلاح بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل.
وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قال الأحد في المؤتمر الصحفي عقب اكتساح بورنموث (4-0) في الجولة 21 من البريميرليج بشأن احتمالية عودة صلاح لصفوف الريدز، هذه هي الخطة، لا أعلم إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100%، لكنها خطتنا.
وبيّن المدرب وبحسب ما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول، مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا. وتابع قائلاً، تحدثت مع صلاح مباشرة بعد المباراة (غانا)، ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا، أخبرني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود.
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صلاح يعود إلى ليفربول بسبب الإصابة
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