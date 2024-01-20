الجزائر تضمن التعادل امام بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس افريقيا



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

ضمن منتخب الجزائر النجاة من الهزيمة أمام بوركينا فاسو بالتعادل (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.ويدين منتخب محاربي الصحراء بالفضل في خروجه بنقطة ثمينة من هذه المواجهة لمهاجمه بغداد بونجاح، الذي أحرزه هدفيه، الأول في الدقيقة 51 والثاني في الوقت القاتل، عند الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع من عمر المباراة.بينما وقع على ثنائية منتخب الخيول كل من المهاجمين محمد كوناتي، وبيرتراند تراوري في الدقيقتين (45، 71 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب السلام - Stade de la Paix بمدينة بواكي الإيفوارية (ساحل العاج).وتعادل منتخب الجزائر في المباراة الثانية على التوالي، بعد الأول أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب السلام أيضا، في مستهل مشواره ضمن منافسات النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة (D) حتى الآن، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي موريتانيا وأنغولا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.وكان منتخب بوركينا فاسو قد انتزع فوزا ثمينا من نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على الملعب ذاته، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعة.