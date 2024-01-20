الصفحة الرياضية

بعد فوز منتخبنا على اليابان، الغارديان تعلق، العراق حقق انتصاراً تاريخياً


نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، بمناسبة فوز المنتخب الوطني العراقي التاريخي على اليابان، بعد مباراة مثيرة جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023.
وعبرّت الصحيفة ، أن العراق أنهى انتظار 42 عاماً بفوزه على اليابان وحقق انتصاراً تاريخياً ليتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بفضل ثنائية الشوط الأول من أيمن حسين.
وأضافت، ان استراتيجية العراق في المباراة كانت هي الحفاظ على تماسكه واستخدام قوته البدنية في وقت مبكر، وهو الأمر الذي نجح إلى حد ما حتى بدأت اليابان في استخدام سرعتها وإيجاد المساحة على الأجنحة لوضع العرضيات داخل منطقة الجزاء.
حيث حقق منتخب أسود الرافدين فوزاً تاريخياً على نظيره منتخب الساموراي، بعد مباراة مثيرة جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023، فيما تكفل اللاعب أيمن حسين بتسجيل أهداف مباراة العراق واليابان.
وبهذه المناسبة، حقق المنتخب العراقي، أول فوز في تاريخ مواجهاته بمنتخب اليابان في بطولات كأس آسيا لكرة القدم من أصل 3 مباريات جمعتهما، والثاني في عموم المواجهات منذ الفوز الأول للعراق عام 1982.
وجاءت أهداف مباراة العراق واليابان على مدار المباراة، إذ نجح أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية، بتسجيل هدفين في الشوط الأول، فيما سجل واتارو إندو هدف اليابان الوحيد في نهاية الشوط الثاني.
وبهذا الانتصار ضمن منتخب العراق تأهله إلى الدور الـ16 من بطولة أمم آسيا 2023، والمقامة بدولة قطر، وذلك بعد تحقيقه لفوزين متتاليين. كما ضمن المنتخب العراقي الفوز بصدارة المجموعة لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام اليابان وإندونيسيا، بحسب نظام البطولة الذي يعتمد على المواجهات المباشرة في حال تعادل النقاط بين المنتخبات، لا فارق الأهداف في تحديد متصدر المجموعة.
وبالتالي فإن مباراته الأخيرة التي ستجمعه مع فيتنام يوم الأربعاء المقبل 24 كانون الثاني 2023 ستكون بمثابة تحصيل حاصل. في المقابل يلتقي منتخب اليابان في الجولة المقبلة الأخيرة، منتخب إندونيسيا على استاد الثمامة، فيي ذات توقيت مباراة العراق وفيتنام.
خلال تاريخ اللقاءات بينهما، لعب منتخبا العراق واليابان 11 مرة سابقة، بينها 3 لقاءات ودية فقط، حقق فيها الساموراي الفوز بـ8 مرات، مقابل مرة وحيدة لأسود الرافدين، فيما سيطر التعادل على مباراتين.
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