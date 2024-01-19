الصفحة الرياضية

فوز مستحق للمنتخب العراقي على اليابان


تمكن المنتخب الوطني العراقي، اليوم الجمعة، من الفوز على نظيره الياباني بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023، ليضمن تواجده في دور الـ16.

وسجل هدفي أسود الرافدين ضد الساموراي الياباني، اللاعب أيمن حسين في الدقيقتين (5) و (45+5)، فيما سجل هدف اليابان اللاعب "واتارو إيندو" في الدقيقة الثالثة بعد التسعين من الوقت المحتسب بعد الضائع.

وبهذا الفوز، وصل العراق إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة بينما بقي المنتخب الياباني على نقاطه الثلاث في المرتبة الثانية، ثم فيتنام وإندونيسيا دون نقاط.

وبذلك، ضمن العراق تأهله رسمياً إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

وسيلاعب منتخبنا الوطني، نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة آسيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فوز مستحق للمنتخب العراقي على اليابان
المنتخب العرافي يسجل الهدف الثاني على اليابان في نهاية الشوط الاول من المباراة
المنتخب العراقي يسجل الهدف الاول على اليابان في الدقائق الاولى من المباراة
التشكيلة النهائية لمنتخبنا الوطني لمواجهة اليابان
فلسطين تحقق تعادلا ثميناً مع الامارات ضمن تصفيات كأس آسيا
لاعب المنتخب الوطني أسامة رشيد يرزق بمولود جديد اسماه امير
لمؤازرة المنتخب تسيير رحلة جوية ثانية لنقل الجماهير الرياضية إلى الدوحة
كاساس يوضح بشأن قضية اللاعب دانيلو
السعيد يغادر المنتخب العراقي بطلبٍ منه!
فلسطين في مواجهة الإمارت لمن الغلبة!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك