التشكيلة النهائية لمنتخبنا الوطني لمواجهة اليابان

التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني العراقي لمواجهة المنتخب الياباني، اليوم الجمعة، على ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2024، المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى 10 فبراير/ شباط المقبل.التشكيلة الرسمية:جلال حسن ، سعد ناطق ، ريبين سولاقا ، حسين علي ، احمد يحيى ، فرانس ضياء ، امير العماري ، إبراهيم بايش ، علي جاسم ، يوسف امين ، ايمن حسينأما الاحتياط فهم : احمد باسل، فهد طالب، علي عدنان، علي الحمادي، مهند علي، زيدان اقبال، بشار رسن، اسامة رشيد، احمد علي، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، منتظر ماجد وقبل مباراة العراق واليابان اليوم، فإن الإحصاءات التاريخية تشير إلى أن ثمانية انتصارات تحققت لـ"الساموراي" الياباني في 11 مباراة، تمكن من خلالها المنتخب العراقي من الفوز مرة واحدة عام 1982 في دورة الألعاب الآسيوية، بالإضافة إلى تعادلين.ويعتبر المنتخب الياباني الأوفر حظًّا للتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نيله اللقب أعوام: 1992، 2000، 2004 و2011، فيما يسعى منتخب "أسود الرافدين" إلى خلط الأوراق ومفاجأة اليابانيين، للتأكيد على أنه لن يكون معادلة سهلة في بطولة كأس آسيا.وسيكون الفائز في مباراة اليوم بين العراق واليابان من المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2024، وذلك بعد تمكن المنتخبين من الفوز في مواجهتهما الأولى من البطولة.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام