الصفحة الرياضية

فلسطين تحقق تعادلا ثميناً مع الامارات ضمن تصفيات كأس آسيا


  حقق المنتخب الفلسطيني تعادلا ثمينا من الامارات، اليوم الخميس، (1-1)، على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا.
وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، وحتى نهاية مباراة منتخبي إيران وهونج كونج غدا الجمعة حيث أصبح رصيدها  4 نقاط،، بينما تحتفظ إيران الوصافة ب3 نقاط، وتليها فلسطين بنقطة واحدة، وما يزال رصيد هونج كونج دون نقاط.
وكانت الدقائق الأولى مثيرة وقوية من المنتخبين، اللذين تبادلا الأداء السريع والحماسي، ونظما العديد من الهجمات الخطيرة التي لم تسفر عن تسجيل مبكر، بفضل تركيز حارسي المرمى والدفاع في أول 10 دقائق.
وجنح الأداء إلى الهدوء، حيث إنحسر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 23، عندما نجح سلطان عادل، في تسجيل هدف الإمارات برأسية من عرضية مثالية، ووسط غياب من الدفاع الفلسطيني.
وضغط المنتخب الفلسطيني هجوميا، ليتم احتساب ركلة جزاء لصالحه، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ويطرد مدافع الإمارات خليفة الحمادي في الدقيقة 35، لإعاقته عدي الدباغ.
وسدد الفلسطيني تامر صيام ركلة الجزاء في الدقيقة 39، وتصدى لها حارس الإمارات خالد عيسى، لينقذ مرماه من هدف التعادل، ويحافظ بعدها الأبيض على تفوقه حتى صافرة نهاية الشوط الأول.
وتمكن المنتخب الفلسطيني من التعادل بنيران صديقة في الدقيقة 50، عندما حول مدافع الإمارات بدر ناصر، كرة عرضية من الجانب الأيسر، بكرة رأسية بالخطأ في شباك فريقه.
وأستمر المنتخب الفلسطيني، بالأداء الهجومي وشجعه التراجع الغريب من المنتخب الإماراتي في نصف ملعبه، وحاول مدرب الإمارات تدارك خطورة موقفه ببعض التبديلات التي لم تسفر عن تغيير في الأداء أو النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.
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