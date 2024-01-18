لمؤازرة المنتخب تسيير رحلة جوية ثانية لنقل الجماهير الرياضية إلى الدوحة

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أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، تسيير رحلتها الثانية الى الدوحة لنقل الجماهير الرياضية.وذكرت الخطوط الجوية في بيان لها، إنها نفذت رحلتها الثانية من مطار بغداد الدولي الى مطار حمد الدولي والمخصصة لنقل الجماهير الرياضية العراقية لمؤازرة منتخبنا الوطني.وبين مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، بحسب البيان، أن الشركة وبناءً على توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي خصصت أحدث طائرات أسطولها وهي من طراز Dreamliner المعروفة برفاهيتها العالية وسعتها الكبيرة إضافة الى السعر التنافسي دعماً لأسود الرافدين.وأضاف عبد المنعم أنه من المقرر أن ينفذ الناقل الوطني أربع رحلات مماثلة خلال الأيام القادمة ليكون العدد الكلي للرحلات بين بغداد والدوحة خلال فترة الدور الأول من بطولة أمم آسيا (6) رحلات مباشرة.