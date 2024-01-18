السعد يغادر العراق بطلبٍ منه!

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قرر دانيلو السعد لاعب المنتخب العراقي المحترف في صفوف ساندفيورد النرويجي، مغادرة وفد منتخب العراق الموجود في الدوحة للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.حيث تفاجئ الشارع الرياضي العراقي بقرار مغادرة دانيلو السعد وعودته إلى النرويج؛ إذ كان يتطلع لرؤيته رفقة المنتخب العراقي في مباريات "أسود الرافدين" في كأس آسيا قطر 2023، نظرًا لموهبته ومستوياته مع فريقه ساندفيور.وكان مدرب المنتخب الإسباني خيسوس كاساس، قد قرر إستبعاد دانيلو السعد من قائمة الفريق، بعد طلب اللاعب بالمغادرة، نتيجة عدم مشاركته في مباراة العراق الأولى أمام إندونيسيا.وكان دانيلو السعد قد فوجئ بعدم دخوله ضمن قائمة المنتخب العراقي في الفوز 3-1 على إندونيسيا خلال المباراة الأولى من كأس آسيا، مما جعل اللاعب مستغربًا ومحبطًا في الوقت ذاته، لا سيما بعد انتشار صورته وهو على مدرجات استاد أحمد بن علي.وواجه اللاعب ضغطًا كبيرًا سواء من المقربين منه أو من عائلته التي استغربت وجوده على المدرجات وليس على الدكة، بالتالي قرر التحدث مع كاساس وإدارة المنتخب العراقي بمنحه جواز سفره للعودة إلى النرويج؛ خاصة إذا لم يكن ضمن خطط المدرب في المباريات المقبلة وكاساس وافق على رحيله واستبعاده من قائمة المنتخب العراقي.ولم يُعرف حتى الآن السبب وراء مغادرة اللاعب لبعثة المنتخب العراقي في الدوحة، حيث لا يزال الاتحاد العراقي صامتاً عن هذه القضية.وكان اللاعب منتظر ماجد هو الآخر يرغب في مغادرة معسكر المنتخب الوطني بسبب عدم حصوله على فرصة لعب في المباراة الأولى أمام إندونيسيا، لكن اللاعب تم إقناعه بالبقاء بعد التحدث إليه من قبل وفد المنتخب الوطني وبالتالي تواجد في تدريبات أمس.وللتعريف بدانيلو أندرس السعد هو لاعب كرة قدم من أصل عراقي يحمل الجنسية السويدية، من مواليد 24 فبراير 1999، يلعب في مركز خط الوسط نادي سانديفيورد. ويلعب السعد في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب.ولاعب ساندفيورد النرويجي دانيلو، يعد أحد أبرز المواهب العراقية، فذو الـ24 ربيعًا يقدم أداءً ثابتًا مع فريقه ساندفيورد، ما جعله محط أنظار عدة أندية في القارة العجوز، وقيمته السوقية تبلغ حاليًّا مليون و500 ألف يورو، وناديه يطلب مبلغًا أكبر مقابل للسماح برحيله في فترة الانتقالات المقبلة.حيث قدّم السعيد موسمًا مميزًا مع فريقه النرويجي، إذ سجّل 11 هدفًا وصنع هدفين لزملائه ليسهم في بقاء الفريق ضمن الدوري النرويجي الممتاز.ومن الجدير بالذكر أن صحيفة fotboll ar fotboll قد ذكرت سابقاً بأنّ السعد يحظى باهتمام عدد من أندية أوروبا الساعية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت في أوروبا وعلى وجه الخصوص أندية بودو غليمنت النرويجي وكذلك ليتشي الإيطالي وفرايبورغ الألماني.وكان السعد قد لعب ثلاثة مباريات مع المنتخب العراقي أمام منتخبي قطر والأردن في بطولة الأردن الرباعية الودية التي جرت في عمّان خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكذلك في مواجهة كوريا الجنوبية التي جرت في أبو ظبي في السادس من كانون الثاني الجاريبالمقابل، يُعقَد اليوم الخميس خلال الفترة من 12:00-12:30 المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، إلى جانب اللاعب إبراهيم بايش، للحديث عن مواجهة اليابان، وذلك في المركز الصحفي.