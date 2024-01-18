فلسطين في مواجهة الإمارت لمن الغلبة!

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تشهد الملاعب القطرية، اليوم الخميس، ثلاث مباريات في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس اسيا الجارية احداثها في قطر.حيث يستضيف ملعب جاسم بن حمد مباراة من المجموعة الثانية بين منتخبي سوريا وأستراليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.بينما تقام الثانية على ملعب أحمد بن علي مباراة أخرى للمجموعة الثانية تجمع منتخب اوزبكستان مع منتخب الهند عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.وستكون مباراة المجموعة الثالثة على ملعب الجنوب وهي المباراة الاخيرة لهذا اليوم والتي تجمع منتخب فلسطين مع منتخب الإمارات في الساعة الثامنة والنصف مساءً.