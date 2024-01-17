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الصفحة الرياضية

مواجهة الصين ولبنان في كأس آسيا تنتهي بالتعادل السلبي


إنتهت مبارة منتخبا لبنان والصين، اليوم الأربعاء،  والتي أقيمت على ملعب الثمامة في الدوحة، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا بالتعادل السلبي.
وبهذا يرتفع رصيد المنتخب الصيني إلى نقطتين، بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.
وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان، الإثنين، في حين تلتقي الصين قطر الدولة المضيفة في التوقيت ذاته.
ودخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، وإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني.
إلا أن غياب العنصر الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له لا سيما في الشوط الأول، وباتت حظوظه تتوقف من خلال الفوز في مباراته الأخيرة.
ويتأهل إلى دور الـ16 أوائل وثواني المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.
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