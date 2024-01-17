اتحاد الكرة يحاول حل ازمة اللاعب " دانيلو السعيد " باجتماع مغلق مع عائلته

تسارعت تداعيات مغادرة اللاعب " دانيلو السعيد " مقر بعثة المنتخب الوطني في العاصمة القطرية الدوحة ، على خلفية عدم اشراكه في المباراة الاولى ضد اندونيسيا .

وشهدت الساعات الماضية مساء الثلاثاء، اجتماعا مغلقا جمع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ونائبيه علي جبار ويونس محمود ، مع اللاعب دانيلو وعائلته لاجل حل الخلاف الذي اعقب مباراة منتخبنا ونظيره الاندونيسي ،حيث لا يزال اللاعب الذي حزم حقائبه مصرا على مغادرة العاصمة القطرية برفقة عائلته.

وكان اللاعب دانيلو_السعيد ، حزم حقائبه وغادر مقر بعثة المنتخب الوطني بالدوحة ، بعد وضعه خارج قائمة مباراة يوم امس امام اندونيسيا ، رغم محاولات رئاسة الوفد والطاقم الإداري لثنيه عن المغادرة .

واعلن رئيس الاتحاد عدنان درجال ، ان أي لاعب يتخلف عن اداء واجبه الوطني فستتم معاقبته بالحرمان مدى الحياة .. ( في اشارة لدانيلو السعيد ) مؤكدا ان " العراق فوق الجميع ، و على الجميع السعي لإسعاد الجماهير".

وكان مدرب منتخبنا الوطني كاساس ، علق بشأن استبعاد دانيلو السعيد (أغلى لاعب في المنتخب) بالقول " لا يهمني أسعار اللاعبين وأسماؤهم، وأنا اختار التشكيلة التي تناسبني ، وإذا أراد الجمهور أن يصبحوا مدربين فليدربوا مكاني "