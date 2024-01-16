دانيلو السعيد يغادر معسكر العراق في الدوحة .. دون معرفة الاسباب

غادر دانيلو السعيد لاعب المنتخب العراقي، بعثة اسود الرافدين عائدا الى النرويج، مقر اقامة فريقه سانديفيورد، قبل مواجهة اليابان يوم الجمعة المقبل، بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وبحسب موقع كورة ، ان السعيد، المنضم حديثا لصفوف المنتخب العراقي، غادر البعثة بشكل مفاجئ، ولم يتم الكشف حتى الآن عن الأسباب وراء قراره.

ولم يشترك السعيد في مواجهة إندونيسيا التي انتهت عراقية (3-1)، حيث تم استبعاده إلى المدرجات مع الثنائي أكام هاشم لاعب أربيل، والآن محيي الدين المحترف بالدوري السويدي.

يذكر أن محترف فازيلا البرتغالي أسامة رشيد غادر هو الآخر الدوحة، متوجها إلى البرتغال لظرف عائلي طارئ، لكن إدارة المنتخب كشفت أنه سيعود مجددا لاكمال مشواره القاري بعد يومين