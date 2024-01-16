يونايتد يحسم قراره بضم بنزيما إلى صفوفه!

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صرّحت صحيفة ميرور البريطانية، بأن إدارة فريق مانشستر يونايتد استبعدت فكرة التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.وذكرت تقارير سابقة أن بنزيما مرشح للانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر خلال يناير، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بينما أشارت صحيفة ميرور إلى أن مسؤولي فريق مانشستر يونايتد الشياطين الحمر، لم يتواصلوا مع ممثلي بنزيما (36 عاما) بشأن الانتقال إلى "أولد ترافورد"، بسبب عمره وراتبه الذي يقدر بـ86 مليون جنيه إسترليني في الموسم.وعبر مانشستر يونايتد عن رغبته في التعاقد مع مهاجم على سبيل الإعارة هذا الشهر، حيث يعد فريق المدرب الهولندي تين هاج من بين الأقل تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 هدفا فقط خلال مباراة.ومن الجدير بالذكر أن بنزيما يتعرض لإنتقادات من قبل الصحافة والجمهور في السعودية بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، إضافة إلى الخروج المبكر للعميد من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية.حيث أثار غياب كريم بنزيما عن تدريبات نادي اتحاد جدة يوم الجمعة الماضي، الجدل بعد عودة الفريق من الإجازة، ودخوله في معسكر تدربيبي منذ يومين في مدينة دبي الإماراتية من دون المهاجم الفرنسي